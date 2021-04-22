Kağıthane’yi yakan “Neron Ümit” lakaplı kundakçı tutuklandı | Video

Kağıthane’de son bir yıl içerisinde minibüs, motosiklet, kulübe ve iş yeri başta olmak üzere birçok yeri kundaklayarak ateşe veren ve polis ekiplerince yakalanmasına rağmen adli makamlarca defalarca serbest bırakılan “Neron Ümit” lakaplı şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklama kararı sonrası ilçe sakinleri rahat bir nefes aldı.

Kağıthane'nin çeşitli semtlerinde "Neron Ümit" lakaplı 30 yaşındaki Osman M, son 1 yıl içerisinde minibüs, motosiklet, kulübe ve işyeri başta olmak üzere birçok yeri tinerle ateşe vererek kundaklamıştı. Son olarak şahıs, geçtiğimiz Cumartesi günü Hamidiye Mahallesi'nde bir binanın bodrum katını kundaklamıştı. Olayın ardından Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, itfaiye ekiplerinin "kundaklama olabilir" ihtimali üzerine çalışma başlatmıştı.

"NERON ÜMİT" SONUNDA TUTUKLANDI

Yapılan çalışmalar sonucunda bodrum katın tinerle ateşe verildiğinin tespit edilmesi üzerine kundaklayan "Neron Ümit" lakaplı Osman M. (30) kıskıvrak yakalamıştı. Üst aramasında üzerinde pet şişe içerisinde tiner ele geçirilen şahıs gözaltına alınmıştı. Emniyette 4 adet "mala zarar verme", 4 adet "hırsızlık", 2 adet "yangın", 2 adet "Ateşli silahlar kanununa muhalefet", 8 adet "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak", 5 adet "yaralama" ve 3 adet "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından kaydı olduğu belirlenen ve Sadabad Polis Merkezi Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkartıldığı mahkemece "mala zarar verme" ve "genel güvenliği tehlikeye sokma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MAHKEME HER DEFASINDA SERBEST BIRAKMIŞTI

Suç makinesi şahsın kundaklama olaylarının ardından her defasında Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandığı ancak mahkeme tarafından serbest bırakılmıştı. Öte yandan şahıs vatandaşların araçlarının üstüne çıkarak zarar vermesi nedeniyle geçtiğimiz Kasım ayında da tekme ve tokatlarla dövülmüştü.