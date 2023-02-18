Kahramanmaraş'ta fay hattının geçtiği tarlalar ikiye bölündü | Video
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Pazarcık'ta fayın üzerinde bulunan tarlalar ikiye bölündü. Sarımsak tarlasında ekili ürünleri bulunan Ömer Gönülalan “Depremden dolayı tarlamız hasar gördü. Hasar tespiti yapılmasını istiyoruz” dedi. Kilometrelerce uzanan yarık ise havadan görüntülendi.
"DEPREMDEN DOLAYI TARLAMIZ HASAR GÖRDÜ"
Tarla sahibi Ömer Gönülalan, "Tarlada bulunan malımız bizim. İcarcıyız. Depremden dolayı tarlamız hasar gördü. Hasar tespiti yapılmasını istiyoruz. Hasarımız büyüktür. Fay hattı buradan geçti. Sarımsaklar kuruma seviyesine geldi. Sulama imkanımız zor. Zaten yarılmadan dolayı su kaybolmuş. 20 dönüm 40 ton malım var. Şu anda para da etmiyor. Her tarafımız zarar, iflas " dedi.
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