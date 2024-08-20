Kahvehane cinayetinde gözaltına alınan şüpheli tutuklandı | Video
Aydın'ın Efeler ilçesinde kahvehanede çıkan bıçaklı kavgayı ayırmak isteyen Bahri Günay'ı göğsünden bıçaklayarak ölümüne neden olan şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.D. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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