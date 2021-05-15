Kamyoneti sahibinin evinin önünden çekiciyle böyle çaldı | Video
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Eskişehir’de bir vatandaşın kısa süre önce kaza yapıp evinin yakınlarına park ettiği kamyoneti çekiciyle çalan şahıs tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Tunalı Mahallesi'nde ikamet eden Hasan Yapar'ın bir süre önce kaza yapıp evinin yakınındaki sokağa park ettiği kamyonet, 26 Nisan'da çalındı. Sokaktan geçerken aracının yerinde olmadığını fark eden Yapar, polise şikâyette bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi tarafından hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Civardaki güvenlik ve MOBESE kameralarının incelenmesinin ardından kamyonetin gece saat 22.00 sıralarında bir çekiciye yüklenerek çalındığı anlaşıldı. Araştırmalar neticesinde kamyonet Seyitgazi ilçesinde bulundu. Hırsızlığı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli Ahmet U., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.