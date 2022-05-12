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OTOMATİK OYNAT
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Samsun'da apart daireye uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı | Video 12.05.2022 | 14:36
05:54
Milli Saraylar'dan 'Kaşıkçı Elması' çalındı iddiasına yalanlama! | Video 12.05.2022 | 14:38
01:36
Kamyonetle çarpışan otomobil alev aldı: 2 yaralı | Video 12.05.2022 | 14:36
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Müteahhide zorla senet imzalanan çete adliyeye sevk edildi | Video 12.05.2022 | 14:37
01:23
Önce erkekler sonra yakınları kadınlar kavga etti | Video 12.05.2022 | 14:17
01:22
Cezaevinden çıkan tüp hırsızı yine tüp çaldı | Video 12.05.2022 | 13:47
00:31
Kuzenini öldüren doktorun teslim olduğu anlar kamerada | Video 12.05.2022 | 13:47
03:39
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Sokak ortasında 10 kişi tarafından dövüldü! O anlar kamerada | Video 12.05.2022 | 13:14
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Üç kardeşi silahla böyle vurdular | Video 12.05.2022 | 13:14
00:31
Antalya'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu | Video 12.05.2022 | 12:59
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İstanbul Siber Polisleri, Oltacılar'ı çökertti | Video 12.05.2022 | 13:10
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Araç kiralayan vatandaşları dolandıran şebeke çökertildi: 8 gözaltı | Video 12.05.2022 | 12:34
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9 yaşındaki davulcu, profesyonellere taş çıkartıyor | Video 12.05.2022 | 12:06
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TRABZON'un Sürmene ilçesinde, kamyonetle çarpışan otomobil, alev aldı. Sürücüler hafif yaralanırken, otomobil ise kullanılamaz hale geldi.