Kamyonetle çarpışan otomobil alev aldı: 2 yaralı | Video

TRABZON'un Sürmene ilçesinde, kamyonetle çarpışan otomobil, alev aldı. Sürücüler hafif yaralanırken, otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

Kaza, öğle saatlerinde ilçeden geçen Karadeniz Sahil Yolu Balıklı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Otomobil ile kamyonet çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle sürüklenen otomobilde yangın başladı. Yoldan çıkan kamyonet ise ters döndü. Kazada hafif yaralanan sürücüler, araçlardan kendileri çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücüler, sağlık görevlilerince ambulanslarla Sürmene Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, yangını söndürürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Bir süre trafiğe kapalı kalan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.