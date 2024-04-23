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Video Yaşam Kanala düşen ineği, suya atlayıp kurtardı | Video
Kanala düşen ineği, suya atlayıp kurtardı | Video

Kanala düşen ineği, suya atlayıp kurtardı | Video

23.04.2024 | 12:54

Sivas'ın Gölova ilçesinde otlarken kanala düşen ineği, Zülal Polat (33), suya atlayarak kurtardı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Gölova ilçesinde Boğazköy mevkisinde bir inek sulama kanalına düştü. Suyun akıntısı ile sürüklenmeye başlayan ineği D-100 kara yolu üzerinde otomobil ile seyir halinde olan Zülal Polat fark etti. Polat, ineği kurtarmak için kanala girdi. Suyun akıntısı nedeniyle sürüklenen ineğe yaklaşan Zülal Polat, çevredekilerin yardımıyla ipi, ineğin boynuzlarına bağladı. Uzun uğraşlar sonucu inek, Polat ve çevredekiler tarafından kanaldan çıkarıldı. İnek, sahibine teslim edildi.

İneği kurtardığı için mutlu olduğunu söyleyen Zülal Polat, "Kara yolunda otomobili ile seyir halindeyken uzaktan sulama kanalında sürüklenen bir şey gördüm. İlk önce insan zannettim. Otomobil ile yaklaştığımda ise inek olduğunu fark ettim. Hiç düşünmeden yardım etmek için suya atladım. Uzun uğraşlar sonucu ineği kurtardık" dedi.

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