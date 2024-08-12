Kandıra'da 27 yaşında bir genç daha ölüme kulaç attı! Arkadaşları gözyaşlarına boğuldu
Kocaeli Kandıra sahillerinde yaz sezonunun açılmasıyla birlikte acı haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. En son üzücü haber, akşam saatlerinde Sarısu’dan geldi. Arkadaşlarıyla birlikte cankurtaranın olmadığı bir bölgede yüzen 27 yaşındaki genç, boğularak hayatını kaybetti.
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