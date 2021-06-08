Kanser tedavisi gören Boğaç Aksoy Instagram'da merak edilen soruları cevapladı
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:11
Kars’ta askeri araç kaza yaptı: 2 ölü, 2'si asker 3 yaralı! 08.06.2021 | 15:47
02:15
02:37
Ordu’da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışma anı görüntüleri ortaya çıktı! 08.06.2021 | 14:50
01:10
02:47
01:21
Antalya Alanya'da fuhuş operasyonu 2 gözaltı 08.06.2021 | 12:10
02:37
SON DAKİKA: İstanbul Esenyurt'ta lüks rezidansın otoparkında korkutan yangın 08.06.2021 | 12:47
02:02
İstanbul Eyüpsultan'da taksicinin köpeğin üzerinde geçme anı kamerada 08.06.2021 | 11:38
00:55
SON DAKİKA: Trabzon’da feci trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı 08.06.2021 | 11:34
03:20
Deniz Salyası nedir? Müsilaj neden olur? 08.06.2021 | 11:09
19:42
00:41
Diyarbakır’da dev narko-terör operasyonu 08.06.2021 | 10:41
13:28
03:24
Marmara Denizi'ndeki müsilaj yoğunluğunun endişelendiren seviyesi kamerada 08.06.2021 | 09:47
02:28
Denizli'de polisten kaçarken aracıyla duvara çarpan genç kız kamerada 08.06.2021 | 08:46
00:49
Bursa'da asker konvoyunda yürekleri ağızlara getiren anlar kamerada 08.06.2021 | 08:37
02:56
İstanbul Kağıthane'de freni boşalan İETT otobüsü metro inşaatına daldı 08.06.2021 | 08:37
03:10
Bursa'da parkta bıçaklı dehşet! Yan baktın kavgası kanlı bitti 08.06.2021 | 08:37
00:32
02:29
Fatih'te 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü | Video 08.06.2021 | 01:11
Arka Sokaklar dizisinde 'Volkan komiser' karakterini canlandıran Boğaç Aksoy, bir ay önce lenfoma kanserine yakalandığını duyurmuştu. Tedavi görmeye başlayan ünlü oyuncu takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.