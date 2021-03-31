Video Yaşam Kanuni Sultan Süleyman portesi rekor fiyata satıldı | Video

Kanuni Sultan Süleyman portesi rekor fiyata satıldı | Video

Kanuni Sultan Süleyman portesi rekor fiyata satıldı | Video
31.03.2021 | 14:26

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İngiltere'de müzayede evi Sotheby's’de “İslam Dünyası ve Hindistan Sanatları” başlıklı koleksiyonda satışa çıkan Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi 350 bin sterline (yaklaşık 4 milyon lira) alıcı buldu.

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