Kapadokya'da Fırtına nedeniyle balon uçuşları iptal edildi | Video

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Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edildi.
Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Kapadokya'da turistlerin rağbet gösterdiği etkinliklerin başında yer alan sıcak hava balon turu bugün yapılamadı.
Nevşehir'in Göreme beldesi ile Çavuşin köyü çevresindeki alanlardan turistlerle birlikte peş peşe yükselerek peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerin kuş bakışı izlenmesine olanak sağlayan etkinliğin rüzgârın şiddetini yitirmesiyle hafta sonu yeniden başlaması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahminleri sonrasında Nevşehir'e sarı uyarısı yapılmasının ardından Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nce Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turları iptal edildi.
Kapadokya'da sıcak hava balon turları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) yapılan değerlendirmelerin ardından uygun hava koşullarında gerçekleştirilebiliyor.