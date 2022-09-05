Kapı göbeğini patlatıp 2 çelik kasayı soydular | Video

İstanbul Kadıköy'de kapı göbeğini patlatıp içeri giren hırsızlar 1 milyon liradan fazla ziynet eşyası ve parayı çalıp kaçtı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 3 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin apartmana girmeleri ve çaldıklarıyla kaçtıkları anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kadıköy Suadiye, Zihni Sakaryalı Sokak'ta 29 Ağustos Pazartesi günü polise başvuran iş adamı V.B.B. evindeki iki kasanın açıldığını ve içindekilerin çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu. İfade veren V.B.B. sabah saat 08.30'da evden ayrıldığını, akşam geri döndüğünde çelik kapı göbeğinin kırıldığını, evine giren hırsızların içerde bulunan iki ayrı kasayı açtıklarını söyledi. V.B.B. kasaların içinde 1 milyon lira değerinde altın, 500 Euro ve 60 bin lira olduğunu belirtti.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipler, apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde, şüphelilerin saat 10.20'de apartmana giriş yaptıkları daha sonra 11.50'de çaldıklarıyla birlikte hızla uzaklaştıkları görülüyor.

Polis yaptığı çalışmada kimliklerini tespit ettiği şüphelileri Fatih'te gözaltına alındı. Gürcistan uyruklu Archıl A.(32), Moldova uyruklu Ivan B.(32), Moldova uyruklu Maxim D.(32) Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.