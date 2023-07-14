Video Yaşam Kapıkule’de CNC makinesi içerisine gizlenmiş 133 kilogram esrar yakalandı | Video
Kapıkule’de CNC makinesi içerisine gizlenmiş 133 kilogram esrar yakalandı | Video

Kapıkule’de CNC makinesi içerisine gizlenmiş 133 kilogram esrar yakalandı | Video

14.07.2023 | 10:11

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Türkiye’ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı’na gelen bir tıra yönelik düzenlenen operasyonda toplamda 100 paket içerisinde yaklaşık 133 kilogram esrar yakaladı.

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Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza Ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü koordinesinde yürüttükleri operasyonda Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen tır, x-ray tarama sistemine sevk edildi. Aracın yapılan x-ray taramasında şüpheli yoğunlukların tespit edilmesi neticesinde, araç fiziki kontrollerin yapılması amacıyla arama hangarına alındı.
Yapılan kontroller esnasında hassas burunlu narkotik köpeğinin aracın yükü olan CNC makinesi üzerinde yoğunlaşıp tepki vermesi üzerine, ekiplerce makine kapağı açıldı. Makinenin içerisinde çeşitli bölgelerine gizlenmiş siyah naylona sarılı halde, şeffaf poşetler içinde yeşil renkte bitkiler tespit edildi.
Bitkilerden alınan numuneler test edilerek esrar cinsi uyuşturucu madde olduğu tespit edildi. Bulunan esrarın toplam 100 paket içerisinde yaklaşık 133 kilogram olduğu belirlendi.

Konuyla ilgili olarak Edirne Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan talimatla uyuşturucu maddeye el konuldu.

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