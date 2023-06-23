Kapıkule’de zehir tacirlerine operasyon: 240 kilogram uyuşturucu ele geçirildi | Video
Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapmak üzere gelen bir tırda 160 kilogram ecstacy ile 80 kilogram esrar ele geçirildi.
"DORSENİN İÇİNE GİZLENMİŞ"
Gümrük tescil işlemlerinin sonrasında tır, ekiplerce x-ray tarama sistemine sevk edildi. Aracın dorsesinde şüpheli yoğunluk algılanması üzerine ekipler tarafından yapılan fiziki aramada yasal yükün içerisine gizlenmiş şeffaf poşetlerin içinde yeşil renkli bitki ve hap cinsi maddeler olduğu tespit edildi. Çeşitli renk ve şekillerdeki hap ve yeşil bitki cinsi maddelerin, yapılan analizinde esrar ve ecstacy olduğu anlaşıldı. Ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda 160 kilogram ecstacy ve 80 kilogram esrar olmak üzere toplamda 240 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.
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