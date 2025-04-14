Kapıkule'deki rüşvet operasyonunda yakalanan 23 gümrük muhafaza memuru tutuklandı | Video 13.04.2025 | 16:49 Edirne'nin Kapıkule Gümrük Kapısı'nda rüşvet aldıkları iddiasıyla gözaltına alınıp mahkemeye sevk edilen 38 gümrük muhafaza memurundan 23'ü tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kapıkule Gümrük Kapısı'nda görevli bazı kamu görevlilerinin rüşvet aldığı ihbarı üzerine harekete geçen Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili soruşturma başlattı. Kapıkule'deki bazı birimlere tamirci kılığında gelen dedektifler, rüşvet alındığı tespit edilen noktalara gizli kamera yerleştirdi.

Telefon dinlemeleri ve kamera kayıtlarıyla rüşvet iddialarını kanıtlayan ekipler, savcılık talimatıyla operasyonun düğmesine bastı. 38 kamu görevlisinin gözaltına alındığı operasyonda, rüşvet verdiği iddia edilen 128 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemeleri tamamlanan 38 kamu görevlisi, yoğun güvenlik önlemleri altında Edirne Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerden 23'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1'i serbest bırakıldı, 14'ü de adli kontrol şartıyla salıverildi.