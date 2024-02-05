“Kara Para Aklama” operasyonu: 10 gözaltı | Video 05.02.2024 | 14:13 İstanbul’da düzenlenen “Kara Para Aklama” operasyonunda; POS cihazlarını kullanarak faturalandırma yapan ve paraları yurt dışına çıkaran 10 kişi gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Fatih İlçesi'ndeki bir bir iş hanı ve bir başka adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

İddialara ve polisin tespitlerine göre; kara para aklayan ve POS Cihazları aracılığıyla yurt dışına para çıkışı yapan 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

116 bin 97 dolar, 80 bin 665 lira, 60 POS Cihazı, yabancı ülke bankalarına ait ve yabancı uyruklu kişiler adına düzenlenmiş bin 515 banka ve kredi kartı, 17 para sayma makinesi ile birlikte söz konusu hesaplarla ilgili çok sayıda evrak ele geçirildi.

Yakalanan 10 şüpheliden 2'si sınır dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Adliyeye sevk edilen sekiz şüpheliden 6'sı "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İki şüpheli tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.