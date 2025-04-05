Karabük'te 2 farklı trafik kazasında 3 kişi yaralandı | Video
Karabük'te meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.
Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Öte yandan Bayır Mahallesi Menderes Caddesinde otomobil ile toplu taşıma aracının çarpıştığı kaza anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazada maddi hasar oluştu.
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