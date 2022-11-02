Karaman’da kamyonet ile çarpışan işçi midibüsü binaya çarparak durabildi: 12 yaralı | Video
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Karaman’da kamyonet ile işçi midibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 12 kişi yaralandı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.