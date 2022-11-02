Video Yaşam Karaman’da kamyonet ile çarpışan işçi midibüsü binaya çarparak durabildi: 12 yaralı | Video
Karaman’da kamyonet ile çarpışan işçi midibüsü binaya çarparak durabildi: 12 yaralı | Video

Karaman’da kamyonet ile çarpışan işçi midibüsü binaya çarparak durabildi: 12 yaralı | Video

02.11.2022 | 08:35

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Karaman’da kamyonet ile işçi midibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

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Kaza, gece saat 23.30 sıralarında Beyazkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bisküvi fabrikası işçilerini taşıyan Mevlüt A. yönetimindeki 70 ABC 107 plakalı işçi midibüsü ile Abdulkerim B. idaresindeki 70 BA 754 plakalı kamyonet kavşakta çarpıştı. Kazada kontrolden çıkan işçi midibüsü 2 katılı müstakil evin bahçesine girdikten sonra binaya çarparak durabildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada işçi midibüsünde bulunan 12 işçi yaralandı. Yaralı işçiler ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve özel hastanede tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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