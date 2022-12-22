Karataş'ta şafak vakti uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı | Video

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Adana’nın Karataş ilçesinde şafak vakti özel harekat polisinin de katılımıyla gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerine yapılan aramada eroinden, bonzaiye, esrardan metamfetamine kadar çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.