Kargadan kaçan yavru kedi ağaçta mahsur kaldı | Video
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde kargadan kaçarken ağaca tırmanan yavru kedi yere inemeyince itfaiye ekipleri devreye girdi.
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