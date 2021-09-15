“Kargo getirdim” diyerek girdi; daireleri soyup kaçtı | Video

İstanbul Kadıköy’de zillere bastığı ve “Kargo getirdim” diyerek girdiği apartmanlarda hırsızlık yapan bir kişi yakalandı. O anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

İstanbul'un Kadıköy İlçesi'ne bağlı Hasan Paşa, Cafer Ağa, Zühtü Paşa ve Acıbadem Mahalleleri'nde hırsızlık yapan bir kişi yakalandı. İddialara göre; şüpheli S.Y., zillere bastığı ve "Kargo getirdim" diyerek girdiği apartmanlarda daireleri soydu.

5'i ev 1'i iş yeri altı adresten hırsızlık olayları gerçekleştirdiği tespit edilen S.Y., Üsküdar İlçesi'nde gözaltına alındı. Çok sayıda suç kaydının olduğu ve "Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan ötürü 9 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. O anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.