Karısını darp eden şahıs başkası tarafından etkisiz hale getirildi! O anlar kamerada | Video
Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde karısını döven şahsın başkası tarafından etkisiz hale getirildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis, tarafları karakola götürürken kadının kocasından şikayetçi olduğu öğrenildi.
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