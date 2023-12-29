Kars’ta JASAT hayvan hırsızlığı çetesini çökertti | Video 29.12.2023 | 12:39 Kars’ta JASAT organize hayvan hırsızlığı çetesini çökertti. Örgüt liderinin evinde yapılan aramada, kelepçe ve telsiz çıkması ise dikkat çekti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca, ilimiz genelinde organize olarak hayvan hırsızlığı yaptıkları tespit edilen ve daha önce 3 büyükbaş hayvan hırsızlığı olayında toplam 32 büyükbaş hayvanı çaldıkları belirlenen suç örgütünü çökertmek işin düğmeye bastı. Kars İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tespit edilen merkezde 5, Arpaçay'da 2 olmak üzere toplam 7 adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda aralarında örgüt lideri G.K. (43)'nın da bulunduğu örgüt üyeleri E.I. (49), İ.D. (35), Ö.Y. (24), E.Z. (35), E.K. (23) ve Y.K. (38) yakalanarak gözaltına alındı. Örgüt lideri G.K.'nın ikametinde yapılan adli aramada 1 ruhsatsız av tüfeği, 5 av tüfeği fişeği, 10 tabanca şarjörü, 10 el telsizi, 1 telsiz şarj aleti, 2 masonet kelepçe, 1 silah dürbünü, 1 kasatura, 1 elektro şok cihazı ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

"KASTEN ADAM ÖLDÜRMÜŞTÜ OPERASYONDA O DA YAKALANDI"

JASAT ekiplerince 7 adrese eşzamanlı düzenlenen operasyonda, evde bulunan ve hakkında "Kasten Öldürme" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.A.'nın da yakalanarak İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi.

Hayvan hırsızlığı çetesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli 6 kişi jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen G.K., E.I., İ.D. ve R.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Kars T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Şüphelilerden Ö.Y. ve E.Z. ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakılırken, firari durumda bulunan Y.K. hakkında tutuklama kararı çıkartıldı. E.K.'nın ise yakalanması için başlatıldı.