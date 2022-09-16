Video Yaşam Kars’ta JASAT timleri hayvan hırsızlarını çökertti | Video
Kars’ta JASAT timleri hayvan hırsızlarını çökertti | Video

Kars’ta JASAT timleri hayvan hırsızlarını çökertti | Video

16.09.2022 | 08:58

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Kars’ta JASAT timleri hayvan hırsızlarını çökertti. Düzenlenen operasyonla yakalanan hırsızların üzerinden adeta cephanelik çıktı.

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Kars İl Jandarma Komutanlığı Susuz İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) tarafından, Susuz sınırları içerisinde hakkında hayvan hırsızlığı ve çeşitli suçlardan kaydı olan şüpheli 2 kişiye yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmaların ardından şüpheliler JASAT timlerince düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şüpheliler gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, 1 pompalı av tüfeği, 1'i kurusıkı olmak üzere 2 tabanca, 6 delici/kesici alet, 2 adet gece görüş ve gündüz görüş dürbünü, 2 el telsizi, 1 fotoğraf makinesi, 1 köpek şok cihazı ve silahlara ait 136 mermi ele geçirildi.

JASAT timlerince gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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