Kars’ta kalaşnikov tüfek ve tabanca ele geçirildi | Video
Kars’ta kalaşnikof tüfek ve tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.
Elle geçirilen silah ve mühimmatları muhafaza altına alan jandarma olay ilgili 2 kişiyi gözaltına alarak Jandarma Komutanlığı'na getirdi. Burada işlemleri tamamlamam şüpheliler adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan ele geçirilen silahlar, kriminal inceleme yapılmak üzere Jandarma Kriminal Merkezine gönderildi.
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