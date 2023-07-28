Video Yaşam Kars’ta kalaşnikov tüfek ve tabanca ele geçirildi | Video
Kars’ta kalaşnikov tüfek ve tabanca ele geçirildi | Video

Kars’ta kalaşnikov tüfek ve tabanca ele geçirildi | Video

28.07.2023 | 15:11

Kars’ta kalaşnikof tüfek ve tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

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Kars İl Jandarma Komutanlığı Akyaka İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Akyaka'da durumundan şüphelenilen 1 araç durduruldu. Jandarma ekipleri araç ve şüpheli 2 kişi üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada 1 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 tabanca, 2 kalaşnikof şarjörü, 2 tabanca şarjörü, 2 çakı, 1 mühimmat çantası ve bu silahlara ait 503 mühimmat ele geçirildi.

Elle geçirilen silah ve mühimmatları muhafaza altına alan jandarma olay ilgili 2 kişiyi gözaltına alarak Jandarma Komutanlığı'na getirdi. Burada işlemleri tamamlamam şüpheliler adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan ele geçirilen silahlar, kriminal inceleme yapılmak üzere Jandarma Kriminal Merkezine gönderildi.

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