Kars’ta kızıla bürünen gökyüzü mest etti | Video

Kars merkez Benliahmet Tren İstasyonu’nun olduğu bölgede gün batımında kartpostal görüntüler ortaya çıktı. Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demiryolu hattının geçtiği ve Avrupa’yı Asya’ya bağlayan tarihi demir köprünün gökyüzünün kızıllığı ile suya yansıması Kars’ın güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi.