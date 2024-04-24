Kars’ta silah ve tarihi eser kaçakçılarına operasyon | Video
Kars’ta silah ve tarihi eser kaçakçılarına yönelik 5 adrese, 15 ekip ve 60 jandarmanın katımlıyla operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda çok sayıda silah, mühimmat ve tarihi eser ele geçirildi.
Akyaka'da 5 adreste eşzamanlı15 ekip, 60 jandarmanın katılımıyla eş zamanlı düzenlenen operasyonda; 6 tabanca, 6 av tüfeği, 5 tabanca şarjörü, 821 tabanca mühimmatı, 67 av tüfeği fişeği, 1 muşta, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen1 kolye ucu, 1 çan ve 1 kase ele geçirilerek muhafaza altına alındı.
Olayla ilgili olarak şüpheli F.A., İ.T., D.Y., O.I. ve Ş.Ö. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli 5 kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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