Kars’ta silah ve tarihi eser kaçakçılarına operasyon | Video 24.04.2024 | 13:46 Kars’ta silah ve tarihi eser kaçakçılarına yönelik 5 adrese, 15 ekip ve 60 jandarmanın katımlıyla operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda çok sayıda silah, mühimmat ve tarihi eser ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbari çalışmalarda Akyaka'da silah ve mühimmat ticareti yaptıkları değerlendirilen 5 kişinin yakalanması amacıyla adli makamlara bilgi verilerek, operasyon düzenlendi.Akyaka'da 5 adreste eşzamanlı15 ekip, 60 jandarmanın katılımıyla eş zamanlı düzenlenen operasyonda; 6 tabanca, 6 av tüfeği, 5 tabanca şarjörü, 821 tabanca mühimmatı, 67 av tüfeği fişeği, 1 muşta, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen1 kolye ucu, 1 çan ve 1 kase ele geçirilerek muhafaza altına alındı.Olayla ilgili olarak şüpheli F.A., İ.T., D.Y., O.I. ve Ş.Ö. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli 5 kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.