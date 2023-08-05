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Kars’ta silahlı saldırı düzenleyen 4 kişi yakalandı | Video

Kars’ta silahlı saldırı düzenleyen 4 kişi yakalandı | Video

05.08.2023 | 09:21

Kars’ta düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin hayatına kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı olayın zanlıları Erzincan’da düzenlenen operasyonla yakalandı.

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Kars'ta geçtiğimiz günlerde ticari taksiye düzenledikleri saldırıda 2 kardeşin ölümüne neden olan şüpheli 5 kişi, polisin 50 saatlik kamera kaydını izlenmesi sonucu yakalandı. Düzenlenen operasyonla Erzincan'da yakalanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"POLİS 50 SAATLİK KAMERE KAYITLARINI İNCELEDİ"
Kars'a il dışından kiralık araç ile gelerek silahlı saldırı düzenleyen saldırganların yakalanması için başlatılan geniş çaplı çalışmada polis, 50 saatlik mobese görüntüsü izledi. İzlenen kamera kayıtlarıyla yola çıkan polis, kiralık aracı ve saldırı da kullanılan 1 tabanca ve 1 kalaşnikof adı verilen AK-47 tüfek ve çok sayıda farklı ebatlarda fişeği Sarıkamış'ta ormanlık alanda gömülü olarak buldu.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN BÖLGE İLLERİNE BİLGİ VERİLDİ
Terk edilen araç ve bulunan silahların ardından bölge illerdeki İl Emniyet Müdürlüklerine de bilgi veren polis, çalışmalarını yoğunlaştırırken, şüpheliler Plaka Tanıma Sistemi'ne takıldı. F.D., M.Y., O.G. ve N.F.A. Erzincan'ın Tercan ilçesinde düzenlenen operasyon kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınarak Kars'a getirilen, şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

"Ateşli silahla kasten öldürme, kasten yaralama ve 6136 SKM" suçlarıyla tutuklanan saldırganlar cezaevine gönderilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Olay; Kars merkez Aydınlıkevler Mahallesi'nde seyir halindeki ticari taksi içinde bulunan 3 kardeşe 30 Temmuz 2023 tarihinde silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda taksi şoförü ile 3 kardeş yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ise bölgeden otomobil ile kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Saldırıda yalanan 3 kardeşten Ö.B. ve N.A.B. hayatını kaybetmişti.

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