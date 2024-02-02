Video Yaşam Kartal sahil yolunda iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı | Video
Kartal sahil yolunda iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı | Video

Kartal sahil yolunda iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı | Video

02.02.2024 | 11:35

Kartal'da sahil yolunda seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldaki başka bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobiller refüje çıkarak durdu. Kazada otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Kartal'da Kordonboyu Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde dün saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Nissan markalı otomobilin sürücüsü Fatih Çelik seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, Süleyman Çelebioğlu'nun kullandığı Volkswagen markalı otomobile yandan çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan iki otomobil de refüje çıkarken, otomobillerden biri refüjdeki ağaca çarparak durabildi. Kazada iki sürücü ile otomobillerde bulunan iki yolcu olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırılırken polis ekipleri de yolda güvenlik önlemi aldı. Kaza yapan araçların çekiciye yüklenerek götürülmesinin ardında yolda trafik akışı normale döndü.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kartal sahil yolunda iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı | Video 03:55
Kartal sahil yolunda iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı | Video 02.02.2024 | 11:35
Bursa’da hırsızların bu taktiği ’pes’ dedirtti! Aracın panelini değiştirdiler | Video 01:55
Bursa'da hırsızların bu taktiği 'pes' dedirtti! Aracın panelini değiştirdiler | Video 02.02.2024 | 10:54
Uyduda parazit var deyip çatıya çıktı, 2 metre yükseklikte mahsur kaldı | Video 02:27
"Uyduda parazit var" deyip çatıya çıktı, 2 metre yükseklikte mahsur kaldı | Video 02.02.2024 | 11:08
Kiloları nedeniyle eleştirilen diyetisyen konuştu | Video 02:54
Kiloları nedeniyle eleştirilen diyetisyen konuştu | Video 02.02.2024 | 10:54
Palalı Sabri’nin öldürüldüğü silahlı saldırı kamerada | Video 03:33
Palalı Sabri'nin öldürüldüğü silahlı saldırı kamerada | Video 02.02.2024 | 10:36
Ters şeride giren sürücüler kazaya neden oldu | Video 05:18
Ters şeride giren sürücüler kazaya neden oldu | Video 02.02.2024 | 09:57
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 2 Şubat 2024 Cuma atv izle! | Video 04:30
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 2 Şubat 2024 Cuma atv izle! | Video 02.02.2024 | 10:29
9 şiddetine dayanıklı çelikten yapılan hastane mart ayının sonunda teslim edilecek | Video 04:14
9 şiddetine dayanıklı çelikten yapılan hastane mart ayının sonunda teslim edilecek | Video 02.02.2024 | 09:57
Beytüşşebap’ta tarihi bölge ve meşe ormanları 2 mevsim böyle görüntülendi | Video 06:36
Beytüşşebap'ta tarihi bölge ve meşe ormanları 2 mevsim böyle görüntülendi | Video 02.02.2024 | 09:57
Tunceli’ merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı | Video 00:58
Tunceli’ merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı | Video 02.02.2024 | 10:11
Beytüşşebap ilçesinde tarihi bölge ve meşe ormanları 2 mevsim böyle görüntülendi | Video 06:36
Beytüşşebap ilçesinde tarihi bölge ve meşe ormanları 2 mevsim böyle görüntülendi | Video 02.02.2024 | 09:53
Büyükçekmece’de buzlanan yolda araç yan yattı | Video 01:00
Büyükçekmece’de buzlanan yolda araç yan yattı | Video 02.02.2024 | 09:37
Polisten Erzurum merkezli 20 ilde ’Sibergöz-20’ operasyonu | Video 02:31
Polisten Erzurum merkezli 20 ilde 'Sibergöz-20' operasyonu | Video 02.02.2024 | 09:33
Sarıyer’de, 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın yandaki çatıya sıçradı | Video 03:40
Sarıyer'de, 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın yandaki çatıya sıçradı | Video 02.02.2024 | 09:03
Hasan Çelik olayında sıcak gelişme! Müge Anlı’da hareketli dakikalar… Canlı yayında gözaltına alındılar | Video 03:03
Hasan Çelik olayında sıcak gelişme! Müge Anlı'da hareketli dakikalar… Canlı yayında gözaltına alındılar | Video 02.02.2024 | 09:25
Sırtından vurulan taksici Oğuz Erge hayatını kaybetti | Video 03:13
Sırtından vurulan taksici Oğuz Erge hayatını kaybetti | Video 02.02.2024 | 09:18
9 saatlik rehine krizi, saldırganın tuvaleti gelince son buldu | Video 20:01
9 saatlik rehine krizi, saldırganın tuvaleti gelince son buldu | Video 02.02.2024 | 08:27
Sarıyer’de 3 katlı binanın çatısı alev aldı | Video 03:43
Sarıyer'de 3 katlı binanın çatısı alev aldı | Video 02.02.2024 | 08:39
Kırıkkale’de raylara üzerine yıkılan istinat duvarına çarpan tren raydan çıktı | Video 00:29
Kırıkkale’de raylara üzerine yıkılan istinat duvarına çarpan tren raydan çıktı | Video 02.02.2024 | 08:58
Karaman’da polis aracı ile otomobil çarpıştı: 1’i polis 4 yaralı | Video 01:17
Karaman’da polis aracı ile otomobil çarpıştı: 1’i polis 4 yaralı | Video 02.02.2024 | 08:40

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA