Video Yaşam Kartal'da bottan denize düşen 2 kişiden 1'i kurtarıldı, diğeri kayıp | Video
Kartal'da bottan denize düşen 2 kişiden 1'i kurtarıldı, diğeri kayıp | Video

Kartal'da bottan denize düşen 2 kişiden 1'i kurtarıldı, diğeri kayıp | Video

25.04.2023 | 09:20

Kartal Dragos sahilinde küçük bir botla denize açılan iki kişi henüz bilinmeyen bir sebeple suya düştü. Botta bulunlardan 1'i Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarılırken diğeri ise denizde kayboldu. Kaybolan kişiyi arama çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopteri de destek verdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Kartal Dragos sahilinde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, isimleri bilinmeyen iki kişi, küçük bir botla Dragos sahilinden denize açıldı. Bir süre denizde ilerleyen bottaki ikili henüz bilinmeyen bir sebeple denize düştü. Çalışır vaziyetteki bot, sahildeki kayalıklara çarparak dururken, olayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Denize düşen 2 kişiden 1'i Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

KAYBOLAN DİĞER KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerine kadar denize arama yaptı. Ancak kaybolan kişiye henüz ulaşılamadı. Polis ekipleri de sahildeki kayalıklara çarparak durabilen botun çevresine güvenlik şeridi çekti. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı helikopterde arama çalışmalarına destek verirken olayla ilgili çalışmalar sürüyor.

Öte yandan üzerindeki iki kişinin denize düşmesi sonrasında çalışır durumdaki botun kayalıklara çarpması çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

Sahilde balık tutan Erdal Birik, "Sedef Adası'ndan gelirken teknenin ön kısmı havaya kalkınca iki kişi aşağıya düştü. Sahil Güvenlik ile adalara giden vapur kurtardı. Sahil Güvenlik ile helikopter arama yapıyor. 1 kişi kurtarıldı 1 kişi kayıp" dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kartal’da bottan denize düşen 2 kişiden 1’i kurtarıldı, diğeri kayıp | Video 04:01
Kartal'da bottan denize düşen 2 kişiden 1'i kurtarıldı, diğeri kayıp | Video 25.04.2023 | 09:20
Otomobil bir dükkanın manav reyonuna böyle girdi: 1’i ağır 2 yaralı | Video 02:20
Otomobil bir dükkanın manav reyonuna böyle girdi: 1'i ağır 2 yaralı | Video 25.04.2023 | 09:15
Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 24 gözaltı | Video 01:14
Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 24 gözaltı | Video 25.04.2023 | 09:09
Isparta’da adliyeye sevk edilen cinayet şüphelilerinden 1’i tutuklandı | Video 00:57
Isparta'da adliyeye sevk edilen cinayet şüphelilerinden 1’i tutuklandı | Video 25.04.2023 | 08:47
Yol verme tartışmasında otomobilin aynası ve camını kırdı! O anlar kamerada | Video 05:32
Yol verme tartışmasında otomobilin aynası ve camını kırdı! O anlar kamerada | Video 25.04.2023 | 08:48
Zincirlikuyu’da makas atan sürücü zincirleme kazaya neden oldu: 8 yaralı | Video 03:52
Zincirlikuyu’da makas atan sürücü zincirleme kazaya neden oldu: 8 yaralı | Video 25.04.2023 | 08:47
Otomobilden ürken deve, caddeyi birbirine kattı | Video 01:30
Otomobilden ürken deve, caddeyi birbirine kattı | Video 25.04.2023 | 00:00
10 dakikalık yağış ağacı devirdi, dereleri taşırdı | Video 07:12
10 dakikalık yağış ağacı devirdi, dereleri taşırdı | Video 24.04.2023 | 21:57
Sinir krizi geçiren kadın robota saldırdı | Video 01:00
Sinir krizi geçiren kadın robota saldırdı | Video 24.04.2023 | 18:04
Topkapı Sarayı’nın 5 bölümü ziyaretçilere açıldı | Video 06:59
Topkapı Sarayı'nın 5 bölümü ziyaretçilere açıldı | Video 24.04.2023 | 16:30
Denizli’de dehşete düşüren görüntü! Deveye yaklaşan çocuk canından oluyordu | Video 00:28
Denizli'de dehşete düşüren görüntü! Deveye yaklaşan çocuk canından oluyordu | Video 24.04.2023 | 12:47
Yolun karışına geçen aileye otomobilin çarptığı anlar kamerada | Video 00:33
Yolun karışına geçen aileye otomobilin çarptığı anlar kamerada | Video 24.04.2023 | 12:47
Yavru köpeklere beton atık suyu katliamı | Video 03:25
Yavru köpeklere beton atık suyu katliamı | Video 24.04.2023 | 12:47
Süpermarketi böyle soydu… Aynı mahallede yakaladılar 00:59
Süpermarketi böyle soydu… Aynı mahallede yakaladılar 24.04.2023 | 11:36
Beş tür uyuşturucu maddeyle yakaladılar 00:36
Beş tür uyuşturucu maddeyle yakaladılar 24.04.2023 | 11:36
Petrol istasyonundan 600 bin liralık soygun kamerada | Video 02:58
Petrol istasyonundan 600 bin liralık soygun kamerada | Video 24.04.2023 | 11:03
Uzman doktordan kolon kanseri uyarısı Erken tanı çok önemli | Video 02:23
Uzman doktordan kolon kanseri uyarısı "Erken tanı çok önemli" | Video 24.04.2023 | 11:03
Uyuşturucu, genç kızı bu hale getirdi | Video 01:40
Uyuşturucu, genç kızı bu hale getirdi | Video 24.04.2023 | 10:59
Nemrut Krater Dağı’nda 5 metrelik kar tünelleri böyle görüntülendi | Video 06:16
Nemrut Krater Dağı’nda 5 metrelik kar tünelleri böyle görüntülendi | Video 24.04.2023 | 10:34
Limni Gölü’nde turizm sezonu Ramazan Bayramı tatili ile açıldı | Video 06:50
Limni Gölü'nde turizm sezonu Ramazan Bayramı tatili ile açıldı | Video 24.04.2023 | 10:34

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA