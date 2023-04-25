Kartal'da bottan denize düşen 2 kişiden 1'i kurtarıldı, diğeri kayıp | Video
Kartal Dragos sahilinde küçük bir botla denize açılan iki kişi henüz bilinmeyen bir sebeple suya düştü. Botta bulunlardan 1'i Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarılırken diğeri ise denizde kayboldu. Kaybolan kişiyi arama çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopteri de destek verdi.
KAYBOLAN DİĞER KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerine kadar denize arama yaptı. Ancak kaybolan kişiye henüz ulaşılamadı. Polis ekipleri de sahildeki kayalıklara çarparak durabilen botun çevresine güvenlik şeridi çekti. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı helikopterde arama çalışmalarına destek verirken olayla ilgili çalışmalar sürüyor.
Öte yandan üzerindeki iki kişinin denize düşmesi sonrasında çalışır durumdaki botun kayalıklara çarpması çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.
Sahilde balık tutan Erdal Birik, "Sedef Adası'ndan gelirken teknenin ön kısmı havaya kalkınca iki kişi aşağıya düştü. Sahil Güvenlik ile adalara giden vapur kurtardı. Sahil Güvenlik ile helikopter arama yapıyor. 1 kişi kurtarıldı 1 kişi kayıp" dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:01
Kartal'da bottan denize düşen 2 kişiden 1'i kurtarıldı, diğeri kayıp | Video 25.04.2023 | 09:20
02:20
Otomobil bir dükkanın manav reyonuna böyle girdi: 1'i ağır 2 yaralı | Video 25.04.2023 | 09:15
01:14
Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 24 gözaltı | Video 25.04.2023 | 09:09
00:57
05:32
03:52
01:30
Otomobilden ürken deve, caddeyi birbirine kattı | Video 25.04.2023 | 00:00
07:12
10 dakikalık yağış ağacı devirdi, dereleri taşırdı | Video 24.04.2023 | 21:57
01:00
Sinir krizi geçiren kadın robota saldırdı | Video 24.04.2023 | 18:04
06:59
Topkapı Sarayı'nın 5 bölümü ziyaretçilere açıldı | Video 24.04.2023 | 16:30
00:28
00:33
Yolun karışına geçen aileye otomobilin çarptığı anlar kamerada | Video 24.04.2023 | 12:47
03:25
Yavru köpeklere beton atık suyu katliamı | Video 24.04.2023 | 12:47
00:59
Süpermarketi böyle soydu… Aynı mahallede yakaladılar 24.04.2023 | 11:36
00:36
Beş tür uyuşturucu maddeyle yakaladılar 24.04.2023 | 11:36
02:58
Petrol istasyonundan 600 bin liralık soygun kamerada | Video 24.04.2023 | 11:03
02:23
Uzman doktordan kolon kanseri uyarısı "Erken tanı çok önemli" | Video 24.04.2023 | 11:03
01:40
Uyuşturucu, genç kızı bu hale getirdi | Video 24.04.2023 | 10:59
06:16
Nemrut Krater Dağı’nda 5 metrelik kar tünelleri böyle görüntülendi | Video 24.04.2023 | 10:34
06:50
Limni Gölü'nde turizm sezonu Ramazan Bayramı tatili ile açıldı | Video 24.04.2023 | 10:34