Video Yaşam Kartal’da sokak ortasında 1 kişiyi silahla öldüren 2 şüpheli tutuklandı | Video
Kartal’da sokak ortasında 1 kişiyi silahla öldüren 2 şüpheli tutuklandı | Video

Kartal’da sokak ortasında 1 kişiyi silahla öldüren 2 şüpheli tutuklandı | Video

04.03.2024 | 14:57

Kartal’da sokakta yürüyen bir şahsı silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Cinayet anı güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kartal Orhantepe Mahallesi'nde 21 Kasım 2023 tarihinde saat 02.15 sıralarında sokak üzerinde yürüyen Yavuz P. isimli şahıs silahla vurularak öldürülmüştü. Olay üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin Y.A. (21), M.Y.K(25) ve A.A.A.(22) isimli şahıslar olduğunu tespit etti. Şüphelilerden Y.A. hakkında 7 suç kaydı, M.Y.K. hakkında 3 suç kaydı ve A.A.A hakkında 4 suç kaydı olduğu belirlendi.

Yapılan çalışmalarda, şüpheli 3 şahsın sokak üzerinde maktul şahsa ateş ederek yaraladıkları ve motosiklete binerek olay yerinden firar ettikleri tespit edildi. olay yerinden mağdur şahsa ait olduğu değerlendirilen 1 adet greepzone ibareli 9 mm ruhsatsız tabanca ile 22 adet kovan elde edildi.

Çalışmaların devamında, bahse konu öldürme olayının alacak verecek kaynaklı meydana gelmiş olduğu değerlendirildi, firari şüphelilerden A. Ş. A. ve M. Y.K. isimli 2 şahıs olaydan sonra Trabzon ve Sakarya illerinde yakalanarak sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Devam eden çalışmalar sonucu firari şüphelilerden Y.A. isimli şahıs 3 Mart'ta Kartal'da bulunan bir ikamette yakalandı. Ayrıca ikamette bulunan ve çeşitli suçlardan aranmaları olduğu anlaşılan 4 şahıs da yakalanarak gerekli işlemler için polis merkezine teslim edildi. İkamette yapılan aramada; 3 adet 9 mm ruhsatsız tabanca ve 36 adet 9 mm fişek ele geçirildi. Şüpheli Y. A. isimli şahıs, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince adli makamlara sevk edildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kartal’da sokak ortasında 1 kişiyi silahla öldüren 2 şüpheli tutuklandı | Video 00:45
Kartal’da sokak ortasında 1 kişiyi silahla öldüren 2 şüpheli tutuklandı | Video 04.03.2024 | 14:57
Şanlıurfa’da aranan 12 şüpheli yakalandı | Video 01:00
Şanlıurfa’da aranan 12 şüpheli yakalandı | Video 04.03.2024 | 14:53
Batman’da duvar içindeki özel bölmede binlerce silah malzemesi ele geçirildi | Video 01:52
Batman’da duvar içindeki özel bölmede binlerce silah malzemesi ele geçirildi | Video 04.03.2024 | 13:28
Ataşehir’de yakıt tankerindeki patlama kamerada | Video 00:21
Ataşehir'de yakıt tankerindeki patlama kamerada | Video 04.03.2024 | 13:18
Kayseri’de dehşet anları kamerada: Fırın içerisindeki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:03
Kayseri'de dehşet anları kamerada: Fırın içerisindeki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı | Video 04.03.2024 | 13:17
Silivri’de düğün konvoyunda drift atan sürücüye ceza yağdı | Video 00:48
Silivri'de düğün konvoyunda drift atan sürücüye ceza yağdı | Video 04.03.2024 | 12:51
SON DAKİKA: Elbistan’da 4.4 büyüklüğünde deprem | Video 02:04
SON DAKİKA: Elbistan'da 4.4 büyüklüğünde deprem | Video 04.03.2024 | 12:27
Son Dakika: Ataşehir’de yakıt tankerinde patlama: Ölü ve yaralılar var | Video 07:22
Son Dakika: Ataşehir'de yakıt tankerinde patlama: Ölü ve yaralılar var | Video 04.03.2024 | 12:22
Lüleburgaz’da motosiklet otomobile böyle çarptı: 1 ölü | Video 00:27
Lüleburgaz’da motosiklet otomobile böyle çarptı: 1 ölü | Video 04.03.2024 | 11:03
Evin bahçesinde sahte içki üreten 2 şüpheli gözaltına alındı | Video 01:57
Evin bahçesinde sahte içki üreten 2 şüpheli gözaltına alındı | Video 04.03.2024 | 10:48
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 4 Mart 2024 Pazartesi atv izle! | Video 05:00
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 4 Mart 2024 Pazartesi atv izle! | Video 04.03.2024 | 10:30
Taksi krizleri kamerada: Sürücü taksimetre açmayıp bin lira istedi, yolcu ise ücreti ödemedi | Video 00:41
Taksi krizleri kamerada: Sürücü taksimetre açmayıp bin lira istedi, yolcu ise ücreti ödemedi | Video 04.03.2024 | 10:22
Adana’da bir haftada 22 torbacı tutuklandı | Video 00:42
Adana’da bir haftada 22 torbacı tutuklandı | Video 04.03.2024 | 10:04
Okul servisi bekleyen 10 yaşındaki çocuğa kamyonet kasasının kapağı böyle çarptı | Video 01:04
Okul servisi bekleyen 10 yaşındaki çocuğa kamyonet kasasının kapağı böyle çarptı | Video 04.03.2024 | 09:54
TEM’de tıra çarpan otomobilin tavanı koptu: 1 ölü, 2 yaralı | Video 01:12
TEM’de tıra çarpan otomobilin tavanı koptu: 1 ölü, 2 yaralı | Video 04.03.2024 | 09:44
Osmaniye’de yolcu minibüsünde 2 kilo 150 gram uyuşturucu ele geçirildi | Video 02:03
Osmaniye'de yolcu minibüsünde 2 kilo 150 gram uyuşturucu ele geçirildi | Video 04.03.2024 | 09:44
Esnafların tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı | Video 01:59
Esnafların tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı | Video 04.03.2024 | 09:39
Alanya’da 2 kişinin öldüğü feci kaza güvenlik kamerasında | Video 02:21
Alanya’da 2 kişinin öldüğü feci kaza güvenlik kamerasında | Video 04.03.2024 | 09:20
17 yıl hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi çadırda yakalandı | Video 00:33
17 yıl hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi çadırda yakalandı | Video 04.03.2024 | 09:07
Başkan Erdoğan liderliğinde Kabine Toplantısı: Masada hangi konular var? 01:42
Başkan Erdoğan liderliğinde Kabine Toplantısı: Masada hangi konular var? 03.03.2024 | 22:13

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA