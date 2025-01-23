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Kartalkaya'da otel yangınında hayatını kaybeden Özüm Karataşlı son yolculuğuna uğurlandı | Video

Kartalkaya'da otel yangınında hayatını kaybeden Özüm Karataşlı son yolculuğuna uğurlandı | Video

23.01.2025 | 16:12

Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınında hayatını kaybeden 17 yaşındaki Özüm Karataşlı'nın cenazesi Erenköy Galip Paşa Camii'nden kılınan cenaze namazının ardından Ümraniye Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda defnedildi.

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Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 12 katlı Grand Kartal Otel'de çıkan yangına Diş Hekimi Macit Karataşlı ve ailesi de yakalandı. Aceleyle odalarından çıkan aile otelden çıkmayı başarırken, ailenin 17 yaşındaki kızı Özüm Karataşlı bina içinde başka yöne kaçarak kayboldu. Otelden çıktıktan sonra kızlarını aramaya başlayan Karataşlı ailesi, acı haberi aldı. Hayatını kaybeden Özüm Karataşlı'nın cenazesi bugün Erenköy'deki Galip Paşa Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında Ümraniye Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda defnedildi.

'KOCA DAĞ ÖLÜM KOKUYORDU'

Olay yerine gittiğini söyleyen Özüm Karataşlı'nın kuzeni, "Oradaydık ciğerimiz yandı, içimiz yandı. koca dağ ölüm kokuyordu, yanık kokuyordu. İnsanlar orada kayak yapıyordu. Söylenebilecek başka hiçbir şey yok yani. Ben orada değildim. Kuzenimiz teyzemi arıyor, ölüyoruz, ölümü bekliyoruz diye, onun akabinde bizi uyandırıyorlar. Biz olay yerine gidiyoruz. Kuzeniyim kendisinin. Biz önce bütün çevre hastaneleri araştırdık. Küçük kızı bulmaya çalıştık. Olay yerine gittik. Bekledik, süreç çok uzun. Ama o sürede bir mucize gerçekleşiyor o mucizede ailemizin 4 kişisi kurtuluyor. Eniştem kurtuluyor işte Nilgün ablam kurtuluyor, Özgen kurtuluyor, Mügem kurtuluyor ama Özüm'ü maalesef kurtaramıyor. Anne uyanıyor, eniştemi uyandırıyor Nilgün abla. Akabinde hemen yan odada kızları uyandırıyor. Kızlara üstünüzü giyinin çabuk yangın var dedi. O önce zaten kendi hisleriyle uyanıyor herhangi bir alarm, herhangi bir şey, hiçbir belirti yok. Hisleriyle uyanıyor kadın diyor ki niye etraf bu kadar kırmızı acaba deprem mi olacak çocuklarımı uyandırsam diyor camı açıyor bir bakıyor ki 6.kata kadar zaten yangın gelmiş. Dolayısıyla sonra kızlar uyanınca tekrar eniştemin yanına gidince hadi Macit hızlı ol derken Özüm o anda panik yapıyor, asansörlere doğru koşuyor. Orada da bir çocuk asansör tutuyormuş çabuk gel demiş. Sonra Müge bağırmış arkasından gitme ablacım demiş, geri döner gibi olmuş sonra çocuk bir daha gel demiş, kapatıyoruz demiş. Onu almış içeri kapatmış. Özüm öyle asansörle gitti yani. Panik yaşayarak ayrıldılar" dedi.

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