Kasap dükkanında silahlı kavgada 2 ölü, 2 yaralı! Dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı | Video

05.11.2025 | 12:24

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde iki grup arasında kasap dükkanında çıkan ve sokağa taşan silahlı kavgada Zülfü Coşan ile Ensari Coşan öldü, 2 kişi de yaralandı. Olay anına ilişkin, çevredekiler tarafından cep telefonu ile çekilmiş görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde 2 kişinin yerde yattığı, bir kişinin tabancayla ateş açtığı, diğer bir kişinin ise yerde yatan kişiyi yumruk ve tekmelerle darbettiği anlar yer aldı. Görüntülerde, silahla ateş açan kişinin otomobille kaçtığı da görüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.