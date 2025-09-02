Kastamonu ve Karabük’teki yangınlara havadan müdahaleler sürüyor | Video
Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Kastamonu ve Karabük’teki yangınlara havadan ve karadan müdahalelerin sürdüğünü açıkladı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:10
Kastamonu ve Karabük’teki yangınlara havadan müdahaleler sürüyor | Video 02.09.2025 | 10:50
03:37
Karabük'teki orman yangınında geriye acı manzara kaldı | Video 02.09.2025 | 10:09
01:27
Alevlerin içinde kurtardığı kediye adeta can suyu verdi | Video 02.09.2025 | 09:36
01:08
Gaziantep'te parktaki cinayette 4 şahıs tutuklandı | Video 02.09.2025 | 09:35
08:39
SON DAKİKA: Bağcılar İSTOÇ'ta iş yerlerinde yangın! | Video 02.09.2025 | 08:38
00:47
08:04
SON DAKİKA | İstanbul İSTOÇ'ta yangın 02.09.2025 | 07:58
01:41
Denizli'deki yangının 5. gününde havadan müdahale yeniden başladı | Video 01.09.2025 | 12:19
06:48
00:39
Eski kulüp başkanı cinayetine ilişkin 6 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 01.09.2025 | 12:18
00:59
02:40
01:04
Kavga ederken yola kontrolsüzce atlayan gence otomobil çarptı | Video 01.09.2025 | 10:35
02:38
04:01
01:06
Araçlarından 5 kilo esrar çıktı "Haberimiz yok" savunması yaptılar | Video 01.09.2025 | 10:34
01:26
Serik’te ırmağa girip boğuldu | Video 01.09.2025 | 09:38
03:19
Kim Milyoner Olmak İster’de kafa karıştıran soru! 01.09.2025 | 00:29
02:11
03:01
Eyüpsultan'da sokak ortasında silahla vurup öldürdüler | Video 31.08.2025 | 16:38