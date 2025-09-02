Kastamonu ve Karabük’teki yangınlara havadan müdahaleler sürüyor | Video 02.09.2025 | 10:50 Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Kastamonu ve Karabük’teki yangınlara havadan ve karadan müdahalelerin sürdüğünü açıkladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

OGM, Kastamonu'nun Araç, Karabük'ün Eflani ilçesinde devam eden yangınlara karşı havadan ve karadan müdahalelerin sürdüğünü resmi sosyal medya hesabından duyurdu. Müdürlük, yaptığı videolu paylaşım ile yangınların bir an önce kontrol altına alınması için mücadele edildiğini belirtti.