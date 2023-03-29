Kastamonu ve Sinop'ta kısa sürede konutlar teslim edildi | VİDEO

Kastamonu ve Sinop’ta 2021’de yaşanan sel felaketinin ardından yeni binaların yapımı kısa sürede tamamlandı. Bakan Murat Kurum, iki ilde bin 13 konutun teslim edildiğini söyledi.