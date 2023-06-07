Kastamonu’da kapalı köy yolu sayısı 30’dan 17’ye düştü | Video 07.06.2023 | 13:59 Kastamonu’da birkaç gündür etkili olan sağanak yağışların ardından yolu kapalı köy sayısı 30’dan 17’ye düştü. Ekipler, heyelanlı bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Meteoroloji Kastamonu İl Müdürlüğünün "kırmızı kod" ile uyarıda bulunduğu Kastamonu'da metrekareye 132 kg yağış düştü. Şiddetli yağışların ardından özellikle sahil bölgesinde taşkınlar meydana geldi. Çay ve derelerin taştığı İnebolu, Abana, Bozkurt, Ağlı, Küre, Azdavay, Pınarbaşı, Şenpazar ve Çatalzeytin ilçelerinde birçok köy yolunda heyelan oldu, ev ve işyerlerini su bastı. Bölgede sel sularının çekilmeye başlaması, çay ve derelerdeki su debisinin azalmasıyla selin verdiği tahribat gün yüzüne çıkmaya başladı.

Heyelanlar sonucu bölgede ilk gün itibariyle 38 köye ulaşım sağlanamadı. DSİ, Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediyelerin bölgede yoğun çalışma yürütmesiyle kapalı köy yolu sayısı 17'ye kadar düştü. Ekipler, çalışmalarını aralıksız bölgede sürdürüyor. Heyelanlar sebebiyle birçok köy yolu da tamamen çökerek kullanılamaz hale geldi.

Bozkurt ilçesinde Bayramgazi grup yolunda da heyelan yaşandı. Heyelan sebebiyle 11 köyün ulaşımının sağlandığı Bayramgazi, Yaşarlı, Keşlik, Dursun, Ulu, Işığan, Kestanesökü, Sakızcılar, Kızılcaelma, Yaylatepe ve İbrahim köyüne ulaşım sağlayan Bayramgazi grup yolu kullanılamaz hale geldi.

Heyelanlar sebebiyle bölgedeki köprü, menfez köprü ve tersip bendleri de zarar gördü, bazı köylerin elektrikleri de kesildi.

"ÇATALZEYTİN'DE ÜÇÜNCÜ KEZ AFET YAŞIYORUZ"

Sel afetinin Çatalzeytin'de köy yollarına büyük zarar verdiğini belirten selzede Hüseyin Özdemir, "Epçeler köyü yolunda gördüğüm kadarıyla 30 metre civarında yol göçmüş. Buna benzer sayamayacağımız kadarıyla ilerilerde köylerimiz mevcut olduğunu öğrendik. Yollarda kayma, çökme hepsi bulunuyor. Ama devletimiz bu heyelanlardan hemen haberdar olmuştur ve ekibine buraya hemen gönderdi. Allah razı olsun kendilerinden. Ekipler çalışmalarını burada sürekli devam ettiriyor. İnşallah kısa sürede bu ulaşımı bizlere sağlarlar. Temennimiz çalışmaların süratle devam etmesi, ulaşılamayan yerlere biran önce ulaşmak. Vatandaşın mağduriyetini gidermek. Devletimiz yanımızda, bizler onlara sonuna kadar güveniyoruz. İlçemizde 24 civarında köyümüze ulaşım sağlanamıyor. Şu anda köylerimizin ihtiyaçlarını gidermek için ulaşabildiğimiz yerlere kadar geldik ama daha ötesine geçemiyoruz. Zamanla ulaşılamayan köylerimize ulaşılacaktır inşallah. Çalışmalar gördüğüm kadarıyla iyi, ekipler anında geldi, hemen heyelanlı bölgelerde çalışmamalarına başladılar. Şu anda biz, Çatalzeytin'de üçüncü kez afet yaşıyoruz. Ben bu afetlerin hepsini burada yaşadım. Benim bulunduğu bölgede tamamen zarar gördü. Şükrediyoruz canımıza bir hal gelmedi. Bu işin altından memleketimiz, devletimiz çıkacaktır" şeklinde konuştu.

"DEVLETİMİZDEN YOLLARIMIZIN YAPILMASINI BEKLİYORUZ, GELDİLER AÇMAK İÇİNDE ÇALIŞIYORLAR"

Çatalzeytin'in Kızılcakaya Muhtarı Turan Çetinkaya ise, "Çatalzeytin'de üç gündür afet yaşıyoruz. Bu ilçemizde üçüncü afet oluyor, çok şükür can kaybımız yok. Devletimiz duyarlı, geçte olsa geldiler. Şu anda yollarımızı açmaya çalışıyorlar. Dere yataklarını temizliyorlar. Bazı köylerimize ulaşamadık, oralara ulaşmak için bekliyoruz. Makineler tek tek gelmeye başladı. Devletimiz, bölgemizde çalışmalarını gayretle sürdürüyor. Tabii ki kolay değil, bir afet yaşadık. Büyük sel yaşadık, yıkılan yerler oldu. Yollarımız göçtü. Eski bir evimiz vardı, Allah'tan içerisinde insan yoktu, evimiz selde yıkıldı. Aklı gelmeyecek bir felaket yaşıyoruz. Sularımız kesildi, hortumlarımız patladı. Bunları tamir edebilmek için köy köy uğraşıyoruz. Devletimizden beklentimiz biran önce yollarımızı açmaları, makineler geldi onun içinde çalışıyorlar, görüyoruz. Bir afetten çıktık, burada yaralarımızı sarmaya çalışacağız. İnşallah devletimize Allah zeval vermesin. Allah başımızdan eksik etmesin. Şu anda köyümüzde oluşan heyelan sebebiyle ileride bulunan 7-8 tane köyümüze ulaşım sağlanamıyor. Bu noktadan itibaren köylerimize ulaşımımız bulunmuyor. Buradan itibaren yollarımız açıla açıla makinelerle gidilecek. İnşallah tüm köylere ulaşılacak ama kopan yerler, çöken yerler var. Oralarında tamir edilmesi gerekiyor. Bunlar kolay değil ama yapılacak inşallah. Bizde bunu bekliyoruz devletimizden" diye konuştu.

Köy yolu çöken Salim Çay da, yollarının biran önce açılmasını beklediklerini ve bunun içinde ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.