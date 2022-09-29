Video Yaşam Katili cezaevinde intihar etti, Azra’nın annesi konuştu: "Hiç sevinmedim, daha da acı çekmesini isterdim” | Video
Katili cezaevinde intihar etti, Azra’nın annesi konuştu:

Katili cezaevinde intihar etti, Azra’nın annesi konuştu: "Hiç sevinmedim, daha da acı çekmesini isterdim” | Video

29.09.2022 | 12:08

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Gaziantep’te dehşet! Eniştesi tarafından bıçaklanan adam hayatını kaybetti | Video 00:44
Gaziantep'te dehşet! Eniştesi tarafından bıçaklanan adam hayatını kaybetti | Video 29.09.2022 | 13:13
Kontrolden çıkan otomobil köprüden uçtu: 1 ölü, 2 yaralı | Video 01:39
Kontrolden çıkan otomobil köprüden uçtu: 1 ölü, 2 yaralı | Video 29.09.2022 | 12:20
Trafikte makas atarak ilerleyen araçlar kamerada | Video 00:51
Trafikte makas atarak ilerleyen araçlar kamerada | Video 29.09.2022 | 12:08
Katili cezaevinde intihar etti, Azra’nın annesi konuştu: Hiç sevinmedim, daha da acı çekmesini isterdim” | Video 02:11
Katili cezaevinde intihar etti, Azra’nın annesi konuştu: "Hiç sevinmedim, daha da acı çekmesini isterdim” | Video 29.09.2022 | 12:08
Eyüpsultan’da market rafında ruhsatsız silah ele geçirildi | Video 00:42
Eyüpsultan'da market rafında ruhsatsız silah ele geçirildi | Video 29.09.2022 | 12:22
FETÖ’cülerin yakalanmamak için evi kamerayla donattığı ve gizli bölme yaptırdığı ortaya çıktı | Video 01:24
FETÖ'cülerin yakalanmamak için evi kamerayla donattığı ve gizli bölme yaptırdığı ortaya çıktı | Video 29.09.2022 | 12:10
Bahçeşehir’de öğrencilerin kavgası kamerada: Yere yatırdıkları arkadaşlarına tekmelerle saldırdılar! | Video 00:35
Bahçeşehir'de öğrencilerin kavgası kamerada: Yere yatırdıkları arkadaşlarına tekmelerle saldırdılar! | Video 29.09.2022 | 11:43
Elektrikli bisikleti böyle çaldı! O anlar kamerada | Video 00:55
Elektrikli bisikleti böyle çaldı! O anlar kamerada | Video 29.09.2022 | 11:45
Tarsus’ta evi seraya dönüştürüp uyuşturucu üretenler yakalandı | Video 01:02
Tarsus'ta evi seraya dönüştürüp uyuşturucu üretenler yakalandı | Video 29.09.2022 | 11:42
Kayseri’de FETÖ’nün hücre evine operasyon: 8 gözaltı | Video 01:49
Kayseri’de FETÖ’nün hücre evine operasyon: 8 gözaltı | Video 29.09.2022 | 11:42
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 29 Eylül 2022 Perşembe atv izle! | Video 10:44
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 29 Eylül 2022 Perşembe atv izle! | Video 29.09.2022 | 11:27
3 yaşındaki Lina Nazlı’nın babaannesinden kan donduran açıklamalar: Onun darp edilmiş halini görseniz, dünya ayaklanır | Video 01:27
3 yaşındaki Lina Nazlı'nın babaannesinden kan donduran açıklamalar: "Onun darp edilmiş halini görseniz, dünya ayaklanır" | Video 29.09.2022 | 11:09
Adana’da 10 milyon 510 bin adet kaçak makaron ele geçirildi | Video 02:20
Adana'da 10 milyon 510 bin adet kaçak makaron ele geçirildi | Video 29.09.2022 | 10:24
Adana’da sürücüyü ’aşk vaadiyle’ kandırıp gasp eden 3 zanlı tutuklandı | Video 01:40
Adana’da sürücüyü 'aşk vaadiyle' kandırıp gasp eden 3 zanlı tutuklandı | Video 29.09.2022 | 10:24
Bayrampaşa’da düğünde istek parça kavgası karakolda bitti | Video 00:43
Bayrampaşa'da düğünde istek parça kavgası karakolda bitti | Video 29.09.2022 | 10:24
23 gündür kayıptı cesedi su dolu kuyuda bulundu | Video 00:48
23 gündür kayıptı cesedi su dolu kuyuda bulundu | Video 29.09.2022 | 10:18
Azra Gülendam’ı 13 parçaya bölerek öldürmüştü! Cani Murat Ayhan cezaevinde intihar etti | Video 02:58
Azra Gülendam'ı 13 parçaya bölerek öldürmüştü! Cani Murat Ayhan cezaevinde intihar etti | Video 29.09.2022 | 09:51
Adıyaman’da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklanma | Video 00:24
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklanma | Video 29.09.2022 | 09:58
Gerger’de hint keneviri ele geçirildi | Video 00:59
Gerger'de hint keneviri ele geçirildi | Video 29.09.2022 | 09:28
Takip ettiği kadını eczanede yumruklayıp kaçan saldırgan tutuklandı | Video 00:40
Takip ettiği kadını eczanede yumruklayıp kaçan saldırgan tutuklandı | Video 29.09.2022 | 09:05

Antalya’da üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu’nu vahşice öldüren ve yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan katil Mustafa Murat Ayhan, tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etti. Ölen Azra’nın annesi Mezide Haytaoğlu ise, “Hiç sevinmedim daha da acı çekmesini isterdim” dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldürüp cesedini parçalayarak ormanlık alana atan katil Mustafa Murat Ayhan, yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Mustafa Murat Ayhan dün akşam saatlerinde tutuklu bulunduğu Diyarbakır T Tipi 1 Nolu Ceza İnfaz Kurumundaki hücresinde bileklerini kesici bir aletle kesti. Durumun fark edilmesiyle hastaneye kaldırılan Ayhan hayatını kaybetti.

Mustafa Murat Ayhan'ın cezaevinde öldüğü haberini alan Azra'nın annesi Mezide Haytaoğlu, "Hiç sevinmedim o kaldığı yerde daha da acı çekmesini isterdim" dedi. Gözü yaşlı anne, "Bu caninin intihar ettiği haberini aldık. İnanın ben kendimde değilim. Hiç sevinemedim çünkü ben biraz daha o yaşadığı yerde yaşamasını ve acılarını çekmesini istiyordum. Benim için ölüm biraz erken oldu. Benim yavrumu yok etti. Şimdi onun annesi benim çektiklerimi acılarımı yeni anladı. Bir annenin ciğerinin yanmasını istemem ama onun annesi de benimle aynı duruma düştü. Kesinlikle adalet yerini buldu. Kızımın ölüm haberini almıştım ya buzdolabı gibi olmuştum yine akşam öyle oldum dondum kaldım. Şu ana kadar çok kötü şeyler yaşadım ama kızımı acaba mutlu edebildim mi bir az olsun yüzü güldü mü. Yenice huzura kavuştu mu acaba. Allah hiçbir anneye bu acıyı yaşatmasın. Eminim ki kızım duymuştur, mutlu olmuştur ama ben yine de bugün mezarına gidip bu mutlu haberi paylaşacağım" diye konuştu.

Azra'nın babası Mustafa Haytaoğlu ise katil Mustafa Murat Ayhan'ın ölüm haberini alır almaz Diyarbakır'a gitti. Haytaoğlu'nun cezaevi savcısına cesedi görmek istediğini ilettiği öğrenildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA