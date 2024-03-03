Kayıp Mehmet Derin'in cansız bedenine 70. saatte ulaşıldı | Video
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Tunçbilek beldesinde kayıp 7 yaşındaki Mehmet Derin'in cansız bedeni kaybolduğu yerden yaklaşık 1.5 kilometre aşağıda Işık Sitesi mevkiinde kül bandı altında dere içerisinde bulundu.
Azerbaycan parkında 4 gün önce kaybolan ve yaklaşık 200 kişilik personel ile gece gündüz aranan Mehmet Derin'in cesedi edinilen bilgilere göre dere içerisinde ağaca takılmış şekilde Jandarma Arama Kurtarma ekipleri tarafından bulundu. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Mehmet Derin`in cesedi Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.
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