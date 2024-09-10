Kayıp Resul olayında 17 saatlik kabus sevince dönüştü | Video
Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Pınarbaşı Köyü'nde bulunan evinden çıkan ve bir daha geri dönmeyen 12 yaşındaki Resul Guliyev 17 saat sonra bulundu. Anne ile çocuğun kavuşma anında yaşanan sevinç böyle görüntülendi.
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