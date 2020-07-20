Video Yaşam Kayseri'de 7,5 milyon yaşındaki fillerin atası su altında görüntülendi | Video

Kayseri'de 7,5 milyon yaşındaki fillerin atası su altında görüntülendi | Video

Kayseri'de 7,5 milyon yaşındaki fillerin atası su altında görüntülendi | Video
20.07.2020 | 10:05

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Kayseri'de Yamula Barajı yakınlarında bulunan ve fillerin atası olarak bilinen kara canlısının, baraj gölünün içinde de parçaları bulundu.

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Kayseri'de fillerin atası olarak bilinen 7,5 milyon yıllık kara canlısının fosili, Yamula Barajı'nda suyun altında görüntülendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyenin destekleriyle ve Obruk Mağara Araştırma Grubu'nun katkılarıyla yapılan çalışmalarda 7,5 milyon yıl öncesine ait fosillere su altında da rastlandı.


Yamula Barajı kıyısında en büyük ve tek parça halinde bulunan dev fosilden sonra su altı fotoğrafı konusunda yaptığı çalışmalarla tanınan Obruk Mağara Araştırma Grubu'ndan Ali Ethem Keskin ile Turkuaz Arama-Kurtarma Ekibi tarafından su altında yapılan çalışmalar sonucu kara canlısının fosiline ulaşıldı.

Kayseri'ye gelen ve araştırmalara katılan Keskin, daha önceleri deniz canlılarının suyun altında fosillerinin bulunduğunu, ancak dünyada ilk defa bir kara canlısının fosilinin suyun altında ortaya çıkarıldığını belirtti.

Bazı fosil örneklerinin baraj suyunun altında olduğunun tespit edildiğini anlatan Keskin, şunları kaydetti:

"Ben İstanbul'dan geldim. Bu fosillerin büyük bir kısmı su üstündeydi. Benim yaptığım çekimlerden hangi parçanın hangi türe ait olduğunu tespit edebiliyorlar. Mesela ayak kemiği var. Ancak bu örnekler parçalanmış, suyun altında kaldığı için deformasyona uğramış olabilir. Bunu vurgulamam lazım, daha önce deniz canlılarının deniz altında fosilleri bulundu. Ama dünyada ilk kez bir kara canlısının, filin atasına ait olduğu tahmin edilen canlıların fosillerinin görüntüsü çekiliyor."

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