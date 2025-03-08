Kayseri’de bin 74 personel ile eş zamanlı operasyon | Video
Kayseri’de 228 ekip ve bin 74 personel ile yapılan eş zamanlı operasyonlarda aranması bulunan 94 şahıs yakalandı.
Operasyonlar sonucunda 94 aranan şahıs yakalanırken 596,29 gram narkotik madde ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile uyarıcı hap, 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 4 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
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