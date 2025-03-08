Video Yaşam Kayseri’de bin 74 personel ile eş zamanlı operasyon | Video
Kayseri’de bin 74 personel ile eş zamanlı operasyon | Video

Kayseri’de bin 74 personel ile eş zamanlı operasyon | Video

08.03.2025 | 14:05

Kayseri’de 228 ekip ve bin 74 personel ile yapılan eş zamanlı operasyonlarda aranması bulunan 94 şahıs yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlükleri tarafından toplam 228 ekip ve bin 74 personel ile aranan şahısların yakalanması, huzur ve güven ortamının sürdürülmesi amacıyla Şehit İbrahim Birol Narko-Asayiş eş zamanlı operasyonları ve şok uygulamaları düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 16 bin 827 şahıs ve 10 bin 503 oto sorgusu yapılırken, 187 park ve bahçe de kontrol edildi.
Operasyonlar sonucunda 94 aranan şahıs yakalanırken 596,29 gram narkotik madde ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile uyarıcı hap, 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 4 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
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