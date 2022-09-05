Video Yaşam Kayseri’de otomobille çarpışan taksi takla attı: 1 yaralı | Video
Kayseri’de otomobille çarpışan taksi takla attı: 1 yaralı | Video

Kayseri’de otomobille çarpışan taksi takla attı: 1 yaralı | Video

05.09.2022 | 11:29

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Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde otomobille çarpışan ticari taksinin takla atması sonucu içerisinde bulunan yolcu yaralandı.

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Edinilen bilgi göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Yıldırım Caddesi ve Boylar Sokak'ın kesişimin de meydana gelen trafik kazasında, M.C. yönetimindeki ticari taksi ile T.Y. yönetimindeki 38 JE 392 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan ticari taksi takla atarak, binanın bahçe duvarına çarptı. Kazada ticari takside yolcu olarak bulunan A.B. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı A.B., ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yolda güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. Kazaya karışan araçlarda çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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