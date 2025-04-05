Kaza sonrası çıkan kavgada motosiklet sürücüsü 2 kişiyi bıçakladı! | Video
Antalya’da meydana gelen trafik kazası sonrası çıkan kavgada motosiklet sürücüsü araçta bulunan 2 kişiyi bıçakla yaraladı. Şüpheli, olay yerine gelen devriye ekibi tarafından gözaltına alınırken, yaralılardan biri saldırgana, "Tamam ben suçluyum, ne gerek vardı" diye seslenerek serzenişte bulundu.
"ÖNCE SEN GİT EVLADIM"
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı ekip, Necati A. ve Turgut A.'yı yaralayan şahsı gözaltına aldı. Saldırgan şahıs ifade işlemleri için polis merkezine götürülürken olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Bu sırada bacağından yaralanan ve yerde sağlık ekibi bekleyen yaralılardan biri diğer yaralıya, "Önce sen git evladım, ben zaten ölmüşüm" diyerek ambulansla hastaneye ilk onun gitmesini istedi. Aynı kişi kendisini yaralayan motosiklet sürücüsü için ise, "Ya tamam ben suçluyum, ne gerek vardı" diye seslenerek serzenişte bulundu.
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