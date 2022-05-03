Kaza yapıp yaralanan gençler otomobili bırakıp böyle kaçtı | Video

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin refüjdeki palmiyeye çarpması sonucu meydana gelen kazada, otomobilde bulunan ve yaralı oldukları belirtilen 2 genç otomobili bırakıp kaçtı.Olay yerine gelen trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, kaza yapanları bulamayınca kaza yapan otomobili trafikten men ederek çekiciyle yediemin otoparkına çektirdi.Kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
İşyerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazanın ardından olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik denetleme Büro Amirliği ekipleri, araçtakilere ulaşamayınca aracı trafikten men edip, çekici vasıtasıyla yediemin otoparkına çektirdi.