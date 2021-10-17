Kazada ölen kızının başından ayrılmadı

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Çorum’un Boğazkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 2 kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybeden kızının cesedinin başından ayrılmayan baba gözyaşlarına boğulurken, kızının feryatları da yürekleri dağladı.
Kaza, Sungurlu-Boğazkale karayolunun 19. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sungurlu'dan Boğazkale istikametine seyir eden Sebahattin Kılıç (53) yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Kazada Tekmile Kılıç (58) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Sebahattin Kılıç ve otomobilde yolcu olarak bulunan Esma Bircan Saltan yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, durumu ağır olan Esma Bircan Saltan Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
ACILI BABA KIZININ CESEDİNİN BAŞINDAN AYRILMADI, KIZININ FERYATLARI İSE YÜREKLERİ DAĞLADI
Kazayı duyan Kılıç'ın yakınları olay yerine akın ederken, kazada hayatını kaybeden Tekmile Kılıç'ın babası Hasan Hamurcu uzun süre kızının cansız bedeninin başından ayrılmadı. Gözyaşlarına boğulan acılı babayı yakınları teselli etti. Kılıç'ın kızı olduğu öğrenilen Ayşegül ise, "Anne haftaya sınav sonuçları açıklanacaktı. Beni okula sen götürecektin" diyerek ağladı. Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Tekmile Kılıç'ın cenazesi otopsi için Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.