Kazadan kaçan otomobilin çarptığı 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı | Video
Samsun'un Havza ilçesinde, karıştığı kazadan kaçan otomobilin çarptığı bir trafik polisi şehit oldu, bir polis de yaralandı.
Olay yerinden kaçan sürücü Özgür B. ve yanındaki bir şahıs, Havza İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Şehit polis memuru Orhan Mutlu'nun cenazesi, yapılan olay yeri incelemesinin ardından Havza Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Orhan Mutlu'nun aslen Samsun'un Vezirköprü ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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