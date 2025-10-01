Video Yaşam "Kenara çekilir misiniz?" diyerek uyardı, böyle darp edildi | Video

"Kenara çekilir misiniz?" diyerek uyardı, böyle darp edildi | Video

01.10.2025 | 10:10

Adana'da bir şahıs, sokaktan geçerken yolun ortasında duran kadını 'Kenara çekilir misiniz?' diyerek uyardığı için kocası ve mahalleli tarafından darp edildi. Saldırganlardan şikayetçi olan şahıs, "Bana bir şey olursa ölümümden conolar sorumludur" diyerek yardım istedi.

Olay, 22 Eylül'de merkez Sarıçam ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eşi Gülizar ile birlikte pazara gitmek için otomobiliyle seyir halinde olan Ramazan İmir, sokaktan geçerken yol ortasında duran bir kadını 'Kenara çekilir misiniz' diyerek uyardı. Bunun üzerine İmir, kadının kocası tarafından tehdit edildi.

Bir süre ikili arasında yaşanan tartışmanın üzerine kadının kocası Ramazan İmir'e saldırdı ve İmir, kaçarak camiye sığındı. Daha sonra mahalleden bir grup Ramazan İmir'i camide dövüp, 'Polise gidersen seni öldürürüz' diyerek tehdit etti.

Kaşı patlayan ve kolları moraran İmir, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek darp raporu aldı ve geçtiğimiz gün Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek şikayetçi oldu.

"ELLERİNDEN KAÇTIM CAMİDE BENİ DÖVDÜLER"
Tanımadığı şahıslar tarafından darp edildiğini anlatan Ramazan İmir, "Kadına, ''Kenara çekilir misiniz?' diyerek uyardım ve eşi bana saldırdı. Ellerinden kaçtım ancak camide beni dövdüler. 10 kişi bana saldırdı. Yol istedim, dayak yedim. Yol isteyince kenara çıkmadılar ve mahalleli bana saldırdı. 'Kenara çekilir misiniz?' dedim, eşi sopayla geldi" ifadelerini kullandı.

Kendisine saldıran kişilerin cono aşireti mensupları olduğunu öne süren İmir,onlardan şikayetçi oluğunu kaydetti.

