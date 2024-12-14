Kendisini polis olarak tanıtıp vatandaşı 36 bin 800 dolar dolandırdı | Video 14.12.2024 | 12:12 Çankırı’da kendisini polis olarak tanıtıp ağına düşürdüğü vatandaşı 36 bin 800 dolar dolandıran şahıs, polis ekiplerince yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Çankırı'da K.M. isimli vatandaş, kendisini telefonla arayan dolandırıcıların ağına düştü. Kendilerini polis olarak tanıtan şahıslar, vatandaşı 36 bin 800 dolar ve 4 bin TL dolandırdı. Paraları teslim alan şahıs kayıplara karıştı. Olayın ardından dolandırıldığını anlayan vatandaş, şikayetçi oldu. İhbarın ardından harekete geçen Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 40 farklı kameradan 72 saatlik görüntüyü inceledi. Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde olayı gerçekleştiren şahısların H.Y. ve A.E.E. olduğu tespit edildi. Şahıslar polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan H.Y. tutuklandı, A.E.E. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.Öte yandan, şahıslardan birinin parayı aldıktan sonra yürüdüğü anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.