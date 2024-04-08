Keşfettiği yeteneğiyle ev ekonomisine katkı sağlıyor | Video 08.04.2024 | 12:17 Sivas’ta 10 yıl önce resim çizmeye başlayan ev hanımı Sonay Ünal, çizdiği resimlerle ressamlara taş çıkartınken, ev ekonomisine de katkı sağlıyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan 39 yaşındaki ev hanımı Sonay Ünal bir problemi aşmak nedeniyle resim çizmeye başladı. Resimlerini amatör şekilde çizmeye başlayan Ünal, daha sonra yeteneğini keşfetti. Ünal, keşfettiği yeteneğini daha da ileri taşımak için halk eğitim merkezine giderek resim çizme kursu aldı. Şimdilerde çizdiği resimlerle adeta ressamlara taş çıkartan Ünal, sipariş üzerine yaptığı resimlerle ev ekonomisine katkı sağlıyor.

"EŞİM BU KONUDA BANA ÇOK DESTEK VERDİ, ONUN SAYESİNDE BURALARA GELDİM"

Resim yeteneğini kendi kendime keşfettiğini belirten Sonay Ünal, "Yeteneğimi eşimin de desteği ile geliştirmek istedim. Kurslara gittim. Zor bir dönem geçirdim. Daha sonra resim çizmeye başladım. Daha sonra zamanla kendimi geliştirdim, kurs aldım. Şimdi de evimde çalışıyorum. Resimlerin fiyatları 5 bin TL'den başlıyor, ebatına göre değişiyor. 35x50 boyutundaki bir tablo 5 bin TL'den başlıyor. İnsanlar en çok portre çizmemi istiyorlar. Resimleri yapıyorum, satıyorum. Aynı zamanda ev ekonomisine destek oluyorum. Eşim bu konuda bana çok destek verdi, onun sayesinde buralara geldim" dedi.