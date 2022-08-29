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OTOMATİK OYNAT
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Keyif yapar gibi metro raylarına uzandı | Video 29.08.2022 | 22:29
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Meksika’da kafa kafaya çarpışan araçlar alev aldı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 29.08.2022 | 22:13
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Gölet kenarında yangın | Video 29.08.2022 | 21:46
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Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metro hattında arıza | Video 29.08.2022 | 15:05
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Bisiklet hırsızlarını bu görüntüden yakaladılar | Video 29.08.2022 | 14:24
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Polisler gelince üst kata saklandı, suçüstü yakalandı | Video 29.08.2022 | 14:24
02:39
Nefes borusuna şeker kaçan çocuk böyle kurtarıldı | Video 29.08.2022 | 14:00
02:07
Dikkatsiz sürücünün neden olduğu feci kaza kamerada | Video 29.08.2022 | 13:29
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Arin Gölü’nde flamingoların görsel şöleni | Video 29.08.2022 | 13:29
02:20
Çevredekilere dehşeti yaşattılar: Silivri'de silahlı kavga kamerada | Video 29.08.2022 | 13:29
01:25
SON DAKİKA! Şarkıcı Gülşen tahliye edildi | Video 29.08.2022 | 13:25
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Baharat ambalajlarında 10 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 29.08.2022 | 12:53
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Fatih’te sahte belge düzenleyen şebekeye operasyon | Video 29.08.2022 | 12:41
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Kadıköy metro durağında bir kişi, metronun raylarına uzandı. Raylarda keyif yapar gibi ellerini başının arkasına koyan şahsın rahatlığı pes dedirtti.