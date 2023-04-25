Kilis'te ağır hasarlı evde göçük meydana geldi | Video
Kilis’te Tabakhane Mahallesi Necip Asım sokakta bulunan ağır hasarlı evde göçük meydana geldi. Enkaz altında kalan olmadığı belirlendi.
Olay yerine Vali Yardımcısı Kemal Balaban, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.
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